Сумские футзалисты борются за чемпионство в Беларуси Чемпионат Беларуси по футзалу продолжается несмотря на пандемию коронавируса в мире.

ФК «Столица», за которую играет вратарь Евгений Змысля, и ФК «БЧ» с Денисом Мазным, праздновали победы. «Столица» обыграла «Минск» 5:1, «БЧ» разгромил «Динамо-БНТУ» 8:0. Денис в матче забил восьмой гол.

В турнирной таблице чемпионата «БЧ» и «Столица» идут на втором и третьем месте, уступая на одно очко «Витэну». В чемпионате осталось провести два тура.