Сумские футзалисты борются за чемпионство в Беларуси

ФК «Столица», за которую играет вратарь Евгений Змысля, и ФК «БЧ» с Денисом Мазным, праздновали победы. «Столица» обыграла «Минск» 5:1, «БЧ» разгромил «Динамо-БНТУ» 8:0. Денис в матче забил восьмой гол.
В турнирной таблице чемпионата «БЧ» и «Столица» идут на втором и третьем месте, уступая на одно очко «Витэну». В чемпионате осталось провести два тура.
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