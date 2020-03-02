Минздрав обнародовал оперативные данные по распространению коронавируса в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
"По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена: Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление); Житомирская область - 2 случая (1 летальный); Киевская область - 4 случая; Донецкая область - 1 случай; Днепропетровская область - 2 случая; Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный); Львовская область -1 случай; Тернопольская область - 1 случай; г. Киев - 9 случаев.
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