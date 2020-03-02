У Сумах «Служба 15-80» працює як кол-центр із боротьби з COVID-19 24 години на добу

«Служба 15-80» діє спільно з відділом охорони здоров’я, патрульною поліцією, комунальними службами та іншими підрозділами, надаючи мешканцям оперативну інформацію щодо ситуації із запобігання поширенню COVID-19. Так, 24 години на добу містяни звертаються за телефонами служби: 15-80, 62-08-55, 70-10-08; (067)5390633 із запитаннями щодо: перших кроків для тих, хто повернувся з-за кордону; першочергових дій для людей з групи ризику; заходів з лікування; здійснення дезінфекції в місцях громадського користування та житлових будинках; щодо роботи лікарів; патрульної поліції; закладів торгівлі; руху транспорту та отримати необхідні контакти та вичерпну інформацію з усіх нагальних питань.
Звернення містян терміново передаються відповідним службам, які реагують у відповідності з компетенцією. За останню добу мешканці, які прибули до Сум з туристичних поїздок до Єгипту, Польщі, Ізраїлю та інших країн, надали особисту інформацію та отримали вичерпну інформацію щодо подальших дій.
Також, у різних місцях обласного центру припинено вуличну торгівлю з молочних бочок, штучними квітами; машини з гучномовцями виїздять у місця великого скупчення людей – на вул. Засумська, в центральну частину міста, попереджаючи про небезпеку ураження вірусом та відповідальність, встановлену за порушення карантинних заходів.
Від «Служби 15-80» містяни отримують й інформацію щодо графіків дезінфекції житлового фонду.
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