Что нужно сумским больницам для борьбы с коронавирусом Штаб «Бизнес-городу» опубликовал список необходимого сумским больницам для борьбы с коронавирусом.

«Мы сегодня собрали данные о потребности наших медицинских учреждений. Просим всех присоединиться к благотворительности и приобрести, обеспечить и передать больницам позиции из списков, указанных ниже или самостоятельно направления в соответствующую больницу, или через штаб «Бизнес-городу». Сейчас важна помощь каждого! Наш адрес: г. Сумы, ул. Вольный Лужок, 6. Телефоны: +38 (0542) 70-12-20, +38 (067) 540 44 00, е-mail: sumycovid19@gmail.com», - говорится на странице штаба в Фейсбуке.