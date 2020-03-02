Что нужно сумским больницам для борьбы с коронавирусом

«Мы сегодня собрали данные о потребности наших медицинских учреждений. Просим всех присоединиться к благотворительности и приобрести, обеспечить и передать больницам позиции из списков, указанных ниже или самостоятельно направления в соответствующую больницу, или через штаб «Бизнес-городу».
Сейчас важна помощь каждого!
Наш адрес: г. Сумы, ул. Вольный Лужок, 6.
Телефоны: +38 (0542) 70-12-20, +38 (067) 540 44 00,
е-mail: sumycovid19@gmail.com», - говорится на странице штаба в Фейсбуке.
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