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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12383

Уже с понедельника сумчане поедут по-новому

Сегодня, 22 марта, было принято решение исполкома Сумского горсовета «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских радиальных автобусных маршрутах в г. Сумы».

Исполком решил ввести с 23 марта изменения в схему движения перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах в г. Сумы, заменив диагональные маршруты на радиальные.

Решение вступает в силу с момента опубликования.

То есть уже завтра маршрутки поедут по новым маршрутам.

К сведению

Маршрути руху автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах у м. Суми

Звичайний режим руху

1

Роменська

-вул. Роменська

-вул. Чорновола

-вул. Іллінська

-пл. Покровська

Центр

3

3

Центр

-вул.Набережна р.Стрілки

-вул.Покровська

-пл. Покровська

-вул. Харківська

-пр-т  М. Лушпи

-вул. Героїв Крут

Героїв Крут

10

4

Аеропорт

-вул. Г.Кондрат’єва

-вул. Петропавлівська

-пл. Покровська

- вул.Набережна р.Стрілки

Центр

9

5

Хіммістечко

-вул. Богуна

-вул. Паркова

-вул. Борова

-вул. Римського- Корсакова

-вул. Серпнева

-вул. Охтирська

-вул. Харківська

-пл. Покровська

вул.Набережна р.Стрілки

Центр

8

6

Центр

- вул.Набережна р.Стрілки

-пл.Покровська

-вул. Героїв Сумщини

-вул. Горького

-вул. Металургів

-пр-т  Курський

-вул. Ковпака

Ковпака

4

 

 

 

7

Хіммістечко

-вул. Богуна

-вул. Паркова

-вул. Борова

-вул. Римського-Корсакова

-вул. Серпнева

-вул. Охтирська

-вул. Харківська

-пр-т  М.Лушпи

-вул. Героїв Крут

-вул. І. Харитоненка

-вул. Троїцька

-вул. Привокзальна

-вул. Родини Линтваревих

-вул. Баранівська

Баранівка

 

 

10

8

Центр

-вул. Набережна р. Стрілки

-вул. Горького

-вул. Металургів

-вул. Горького

-вул. Ветрова

-вул.Тополянська

Тополянська

3

 

10

Косівщина

-вул. Косівщинська

-вул. Пушкіна

-вул. Іллінська

-вул. Кооперативна

-вул. Горького

-вул. Леваневського

-пл. Привокзальна

-вул. Привокзальна

-вул. Троїцька

-вул. І. Харитоненка

-вул. Героїв Крут

Героїв Крут

13

12

Тімірязівка

-вул. Аерофлотська

-вул. Г.Кондрат’єва

-вул. Петропавлівська

-пл. Покровська

-вул. Кооперативна

-вул. Горького

-вул. Леваневського

-пл. Привокзальна

-вул. Привокзальна

-вул. Троїцька

-вул. Героїв Крут

-пр. М.Лушпи

-вул. Харківська

-пл. Покровська

-вул. Петропавлівська

-вул. Г. Кондрат’єва

Тімірязівка

12

13

Тепличний

-вул. Калинова

-вул. Білопільський шлях

-вул. Набережна р.Стрілки

Центр

10

16

Ковпака

-  вул. Ковпака

-  пр-т  Курський

-  вул. Металургів

-  вул. Леваневського

-  пл. Привокзальна

-  вул. Привокзальна

-  вул. Родини Линтваревих

-  вул. Баранівська

Баранівка

1

 

 

18

Веретенівка

-пр-т  Курський

-вул. Металургів

-вул. Горького

-вул. Набережна р.Стрілки

Центр

 

8

 

 

 

19

Центр

-вул. Набережна р.Стрілки

-вул. Іллінська

-вул. Чорновола

-вул. Роменська

Роменська

 

 

10

20

Центр

-вул.Набережна р.Стрілки

-вул.Кооперативна

-вул. Горького

-пр-т  Курський

-вул. Ковпака

Ковпака

12

 

 

21

Прокоф’єва

-вул. Прокоф’єва

-вул. К.Зеленко

-вул. СКД

-вул. Харківська

-Покровська площа

-вул. Набережна р.Стрілки

Центр

 

 

5

 

 

 

24

Баранівка

-вул. Родини Линтваревих

- вул. Баранівська

- пл. Привокзальна

- пр-т Шевченко

- вул. Набережна р. Сумки

- вул. Набережна р. Стрілки

- вул. Першотравнева

- вул. Я.Мудрого

- вул. Іллінська

- вул. Набережна р. Стрілки

- вул. Кооперативна

- вул. Набережна р. Сумки

Баранівка

 

 

 

2

51

Піщане

-пр. Курський

-вул. Металургів

-вул. Горького

-вул. Набережна р. Стрілки

Центр

 

5

52

Ковпака

-вул. Ковпака

-вул. Чернігівська

-вул. Білопільський шлях

-вул. С. Бандери

-вул. Іллінська

-пл. Покровська

-вул. Петропавлівська

-вул. 20 років Перемоги

-вул. Прокоф’єва

(в зворотному напрямку до пл. Покровська через):

-вул. К. Зеленко

-вул. СКД

-вул. Харківська

-пл. Покровська

-вул. Іллінська

Прокоф’єва

5

55

Покровська площа

-вул. Героїв Сумщини

-пр. Шевченка

-пл. Привокзальна

-вул. Троїцька

-вул. І.Харитоненка

-вул. Героїв Крут

-вул. Лінійна

-вул. Богуна

-вул. Охтирська

-вул. Лінійна

-вул. Героїв Крут

Героїв Крут

 

9

56

Ганнівка

-вул. Білопільський шлях

-вул. С.Бандери

-вул. Іллінська

-пл. Покровська

Центр

9

57А

Баранівка

-вул. Баранівська

-вул. Родини Линтваревих

-вул. Привокзальна

-пл. Привокзальна

-вул. Леваневського

-вул. Горького

-вул. Набережна р. Стрілки

Центр

1

59А

Баси

-вул. Ювілейна

-вул. Санаторна

-вул. Володимирська

-вул. С. Табали (Сєвєра)

-вул. Харківська

-пл. Покровська

-вул. Набережна р. Сумки

Центр

5

60

В.Піщане

-пр-т Курський

-вул.Металургів

-вул.Горького

-вул.Набережна р.Стрілки

Центр

6

61

Автовокзал

-вул. С. Бандери

-вул. Білопільський шлях

-вул. 8 Березня

-вул. Металургів

-вул. Леваневського

-пл. Привокзальна

-вул. Троїцька

-вул. І. Харитоненка

-вул. Героїв Крут

-пр. ім. М. Лушпи

-вул. Харківська

-вул. Богуна

-вул. Паркова

-вул. Борова

-вул. Римського-Корсакова

-вул. Серпнева

-вул. Охтирська

Хіммістечко

10

64А

Добровільна

-вул. 2-га Північна

-вул. Слобідська

-вул. Металургів

-вул. Горького

-вул. Набережна р. Стрілки

Центр

1

 

РАЗОМ

171

Общество Изменение маршрутов Маршрутки Транспортная схема

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