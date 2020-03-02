Уже с понедельника сумчане поедут по-новому

-вул. І. Харитоненка

-вул. І. Харитоненка

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Ковпака -вул. Ковпака -вул. Чернігівська -вул. Білопільський шлях -вул. С. Бандери -вул. Іллінська -пл. Покровська -вул. Петропавлівська -вул. 20 років Перемоги -вул. Прокоф’єва (в зворотному напрямку до пл. Покровська через): -вул. К. Зеленко -вул. СКД -вул. Харківська -пл. Покровська -вул. Іллінська Прокоф’єва