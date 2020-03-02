Уже с понедельника сумчане поедут по-новому

Исполком решил ввести с 23 марта изменения в схему движения перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах в г. Сумы, заменив диагональные маршруты на радиальные.
Решение вступает в силу с момента опубликования.
То есть уже завтра маршрутки поедут по новым маршрутам.
Звичайний режим руху
1
Роменська
-вул. Роменська
-вул. Чорновола
-вул. Іллінська
-пл. Покровська
Центр
3
3
Центр
-вул.Набережна р.Стрілки
-вул.Покровська
-пл. Покровська
-вул. Харківська
-пр-т М. Лушпи
-вул. Героїв Крут
Героїв Крут
10
4
Аеропорт
-вул. Г.Кондрат’єва
-вул. Петропавлівська
-пл. Покровська
- вул.Набережна р.Стрілки
Центр
9
5
Хіммістечко
-вул. Богуна
-вул. Паркова
-вул. Борова
-вул. Римського- Корсакова
-вул. Серпнева
-вул. Охтирська
-вул. Харківська
-пл. Покровська
вул.Набережна р.Стрілки
Центр
8
6
Центр
- вул.Набережна р.Стрілки
-пл.Покровська
-вул. Героїв Сумщини
-вул. Горького
-вул. Металургів
-пр-т Курський
-вул. Ковпака
Ковпака
4
7
Хіммістечко
-вул. Богуна
-вул. Паркова
-вул. Борова
-вул. Римського-Корсакова
-вул. Серпнева
-вул. Охтирська
-вул. Харківська
-пр-т М.Лушпи
-вул. Героїв Крут
-вул. І. Харитоненка
-вул. Троїцька
-вул. Привокзальна
-вул. Родини Линтваревих
-вул. Баранівська
Баранівка
10
8
Центр
-вул. Набережна р. Стрілки
-вул. Горького
-вул. Металургів
-вул. Горького
-вул. Ветрова
-вул.Тополянська
Тополянська
3
10
Косівщина
-вул. Косівщинська
-вул. Пушкіна
-вул. Іллінська
-вул. Кооперативна
-вул. Горького
-вул. Леваневського
-пл. Привокзальна
-вул. Привокзальна
-вул. Троїцька
-вул. І. Харитоненка
-вул. Героїв Крут
Героїв Крут
13
12
Тімірязівка
-вул. Аерофлотська
-вул. Г.Кондрат’єва
-вул. Петропавлівська
-пл. Покровська
-вул. Кооперативна
-вул. Горького
-вул. Леваневського
-пл. Привокзальна
-вул. Привокзальна
-вул. Троїцька
-вул. Героїв Крут
-пр. М.Лушпи
-вул. Харківська
-пл. Покровська
-вул. Петропавлівська
-вул. Г. Кондрат’єва
Тімірязівка
12
13
Тепличний
-вул. Калинова
-вул. Білопільський шлях
-вул. Набережна р.Стрілки
Центр
10
16
Ковпака
- вул. Ковпака
- пр-т Курський
- вул. Металургів
- вул. Леваневського
- пл. Привокзальна
- вул. Привокзальна
- вул. Родини Линтваревих
- вул. Баранівська
Баранівка
1
18
Веретенівка
-пр-т Курський
-вул. Металургів
-вул. Горького
-вул. Набережна р.Стрілки
Центр
8
19
Центр
-вул. Набережна р.Стрілки
-вул. Іллінська
-вул. Чорновола
-вул. Роменська
Роменська
10
20
Центр
-вул.Набережна р.Стрілки
-вул.Кооперативна
-вул. Горького
-пр-т Курський
-вул. Ковпака
Ковпака
12
21
Прокоф’єва
-вул. Прокоф’єва
-вул. К.Зеленко
-вул. СКД
-вул. Харківська
-Покровська площа
-вул. Набережна р.Стрілки
Центр
5
24
Баранівка
-вул. Родини Линтваревих
- вул. Баранівська
- пл. Привокзальна
- пр-т Шевченко
- вул. Набережна р. Сумки
- вул. Набережна р. Стрілки
- вул. Першотравнева
- вул. Я.Мудрого
- вул. Іллінська
- вул. Набережна р. Стрілки
- вул. Кооперативна
- вул. Набережна р. Сумки
Баранівка
2
51
Піщане
-пр. Курський
-вул. Металургів
-вул. Горького
-вул. Набережна р. Стрілки
Центр
5
52
Ковпака
-вул. Ковпака
-вул. Чернігівська
-вул. Білопільський шлях
-вул. С. Бандери
-вул. Іллінська
-пл. Покровська
-вул. Петропавлівська
-вул. 20 років Перемоги
-вул. Прокоф’єва
(в зворотному напрямку до пл. Покровська через):
-вул. К. Зеленко
-вул. СКД
-вул. Харківська
-пл. Покровська
-вул. Іллінська
Прокоф’єва
5
55
Покровська площа
-вул. Героїв Сумщини
-пр. Шевченка
-пл. Привокзальна
-вул. Троїцька
-вул. І.Харитоненка
-вул. Героїв Крут
-вул. Лінійна
-вул. Богуна
-вул. Охтирська
-вул. Лінійна
-вул. Героїв Крут
Героїв Крут
9
56
Ганнівка
-вул. Білопільський шлях
-вул. С.Бандери
-вул. Іллінська
-пл. Покровська
Центр
9
57А
Баранівка
-вул. Баранівська
-вул. Родини Линтваревих
-вул. Привокзальна
-пл. Привокзальна
-вул. Леваневського
-вул. Горького
-вул. Набережна р. Стрілки
Центр
1
59А
Баси
-вул. Ювілейна
-вул. Санаторна
-вул. Володимирська
-вул. С. Табали (Сєвєра)
-вул. Харківська
-пл. Покровська
-вул. Набережна р. Сумки
Центр
5
60
В.Піщане
-пр-т Курський
-вул.Металургів
-вул.Горького
-вул.Набережна р.Стрілки
Центр
6
61
Автовокзал
-вул. С. Бандери
-вул. Білопільський шлях
-вул. 8 Березня
-вул. Металургів
-вул. Леваневського
-пл. Привокзальна
-вул. Троїцька
-вул. І. Харитоненка
-вул. Героїв Крут
-пр. ім. М. Лушпи
-вул. Харківська
-вул. Богуна
-вул. Паркова
-вул. Борова
-вул. Римського-Корсакова
-вул. Серпнева
-вул. Охтирська
Хіммістечко
10
64А
Добровільна
-вул. 2-га Північна
-вул. Слобідська
-вул. Металургів
-вул. Горького
-вул. Набережна р. Стрілки
Центр
1
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