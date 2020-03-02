В Сумах остановят почти весь коммунальный транспорт

Исполком решил остановить на территории города Сумы работу городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта КП «Электроавтотранс», кроме маршрутов №57А «Барановка - Центр», №64А «Добровольная - Центр» и №59А «Басы - Центр» с 23 марта по окончании карантина на регулярных маршрутах и направить коммунальный транспорт для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Также для ограничения пребывания в местах скопления лиц пожилого возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19) отменить перевозку пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте с 23 марта.
Решение вступает в силу с момента опубликования.
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