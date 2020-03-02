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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:331

В Украине из 47 больных коронавирусом выздоровели восемь

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", - отмечается в сообщении.

Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.

Ситуация инфицирования в областях Украины выглядит так: Днепропетровская область - 2; Донецкая область - 1; Житомирская область - 2 (1 летальный); Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный); г. Киев - 9; Киевская область - 4; Львовская область - 1; Тернопольская область - 1; Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), а также областные лаборатории.

Всего с начала 2020 году в ЦОЗ поступило 531 сообщение о подозрении на Covid-19: 47 подтверждены, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов.

 
Общество Коронавирус
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