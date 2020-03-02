Сумские пограничники нашли в авто полтысячи патронов В пункте пропуска «Бачевск» четвероногий помощник пограничников помог выявить полтысячи охотничьих патронов.

21 марта в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу большого количества охотничьих патронов.

Осматривая автомобиль марки «Volkswagen», который следовал в Россию, пограничный наряд с помощью четвероногого помощника в багажном отделении транспортного средства обнаружил 2 коробки с охотничьими патронами 12 калибра общим количеством 500 шт.

Сейчас обнаруженные патроны изъяты. На водителя составлены административные материалы.