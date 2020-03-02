В Черновицкой ОГА опровергли информацию о восьми пациентах, которые выздоровели от коронавируса Центр общественного здоровья сообщил, что в Украине по состоянию на утро 22 марта 8 человек выздоровели от COVID-19.

Эта информация недостоверна. Об этом в комментарии Суспільному Буковини сказала руководитель департамента коммуникаций ОГА Виктория Гатрич.

В Черновицкой области выздоровел один пациент, его выписали 20 марта.

На сайте Центра общественного здоровья исчезла информация о 8 выздоровевших.

У 8 человек, которых ранее занесли в список выздоровевших от коронавируса, болезнь не была диагностирована с самого начала. Об этом заявили в Telegram-канале Министерства охраны здоровья України.

По данным Минздрава, у 8 людей, которых сначала назвали выздоровевшими, было лишь подозрение на коронавирус. Два теста на коронавирус не подтвердили заражение.

"Для получения окончательного результата им были сделаны 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружена коронавирусная инфекция", - заявили в Минздраве.

Отмечается, что по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них 1 - выздоровел, 3 - летальные, 43 - проходят лечение.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что в Черновицкой области от коронавируса излечились еще 8 человек. В целом в Черновицкой области уже зафиксированы 25 случаев коронавируса.