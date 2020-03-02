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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54800

Сумской предприниматель ищет волонтеров для шитья масок (видео)

Сумчанин Семен Стадник записал видеобращение к небезразличным сумчанам, которые могут шить маски.

Его номер телефона 050-589-61-78.

 
Общество Маски

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Сумские газовики стали шить многоразовые маски (видео)
19.03.2020 07:33

Сумские газовики стали шить многоразовые маски (видео)

В Сумах предприятие, которое шило спецодежду для работников газовых компаний, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 перепрофилировали, и теперь его сотрудники...

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АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
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Сумскую команду ждет омоложение
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От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
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06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
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02.03.2020 14:46
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Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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