ДТП на Гагарина: «копейка» врезалась в забор

Как проинформировали в отделе полиции, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2101, не справился с управлением и врезался в ограждение.
Сообщается, что по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП он не пострадал, только авто и забор, пишет Шостка.инфо.
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