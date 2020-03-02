ДТП на Гагарина: «копейка» врезалась в забор Сегодня, 22 марта, в Шостке на ул. Гагарина произошло ДТП.

Как проинформировали в отделе полиции, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2101, не справился с управлением и врезался в ограждение.

Сообщается, что по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП он не пострадал, только авто и забор, пишет Шостка.инфо.