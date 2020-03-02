В Глухове за минуты размели медицинские маски Сегодня, 22 марта, в одной из аптек города появились в продаже маски и респираторы.

Правда, уже минут через 15 от них и следа не осталось. Как сообщили фармацевты, средств защиты поступило очень мало, например, респираторов было всего шесть. Поэтому их быстро и раскупили. Высокая цена никого из покупателей не пугала. Так, респиратор стоил 165 грн, маска - 23 грн. Напомним, до карантин цена последней в глуховских аптеках составляла 1,5 - 2 грн, пишет Неделя.