В Глухове за минуты размели медицинские маски

Правда, уже минут через 15 от них и следа не осталось. Как сообщили фармацевты, средств защиты поступило очень мало, например, респираторов было всего шесть. Поэтому их быстро и раскупили. Высокая цена никого из покупателей не пугала. Так, респиратор стоил 165 грн, маска - 23 грн. Напомним, до карантин цена последней в глуховских аптеках составляла 1,5 - 2 грн, пишет Неделя.
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