Сумские патрульные будут искать ямы на дорогах

С 16 марта до 17 апреля работники отдела БДД управления патрульной полиции в Сумской области проводят весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети области.
Его цель - определение состояния эксплуатационного содержания дорог общего пользования, улиц и железнодорожных переездов и надлежащей подготовки их к летнему периоду эксплуатации.
Особое внимание при осмотре уделять организации работы по приведению улично-дорожной сети в безопасный для движения состояние:
- состояние покрытия проезжей части (наличие деформации в виде ям, просадок, колейности и др.), обочин, тротуаров;
- наличие и состояние дорожной разметки;
- обеспечения видимости, технических средств организации дорожного движения;
- состояние функционирования наружного освещения;
- состояние содержания полос отвода и придорожных территорий;
- обустройство железнодорожных переездов.
Особое внимание уделят обустройству аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП.
Все недостатки в содержании улично-дорожной сети тщательно фиксироваться в актах осмотра. По их результатам будут определены объемы первоочередных работ. Владельцам улично-дорожной сети будут предоставлены соответствующие требования, а также определены четкие сроки их выполнения.
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