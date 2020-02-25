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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:01324

Сумские патрульные будут искать ямы на дорогах

Работники отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции начали весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети.

С 16 марта до 17 апреля работники отдела БДД управления патрульной полиции в Сумской области проводят весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети области.

Его цель - определение состояния эксплуатационного содержания дорог общего пользования, улиц и железнодорожных переездов и надлежащей подготовки их к летнему периоду эксплуатации.

Особое внимание при осмотре уделять организации работы по приведению улично-дорожной сети в безопасный для движения состояние:

- состояние покрытия проезжей части (наличие деформации в виде ям, просадок, колейности и др.), обочин, тротуаров;

- наличие и состояние дорожной разметки;

- обеспечения видимости, технических средств организации дорожного движения;

- состояние функционирования наружного освещения;

- состояние содержания полос отвода и придорожных территорий;

- обустройство железнодорожных переездов.

Особое внимание уделят обустройству аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП.

Все недостатки в содержании улично-дорожной сети тщательно фиксироваться в актах осмотра. По их результатам будут определены объемы первоочередных работ. Владельцам улично-дорожной сети будут предоставлены соответствующие требования, а также определены четкие сроки их выполнения.

Общество Патрульная полиция Ямы

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