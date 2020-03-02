В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.