В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.
Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
Центр общественного здоровья сообщил, что в Украине по состоянию на утро 22 марта 8 человек выздоровели от COVID-19....
З медичних питань: щодо першочергових дій при ознаках захворювання та лікування коронавірусу сумчани можуть звертатися за телефонами міської та обласної...
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины....
Сегодня, 22 марта, принято решение исполкома Сумского горсовета «О введении дополнительных карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ»....
Сегодня, 22 марта, принято решение исполкома Сумского горсовета «О приостановлении работы городского пассажирского транспорта»....