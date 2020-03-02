В Украине уже 73 человека заболели коронавирусом

В Украине по состоянию на вечер 22 марта 73 подтвержденных случая коронавируса. Из них 26 - подтверждены за последние сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Новые случаи заражения выявлены в Ивано-Франковской области - 3 человека, в Киеве - 20 человек и по одному случаю в Киевской, Львовской и Черкасской областях.
В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин....
Центр общественного здоровья сообщил, что в Украине по состоянию на утро 22 марта 8 человек выздоровели от COVID-19....
З медичних питань: щодо першочергових дій при ознаках захворювання та лікування коронавірусу сумчани можуть звертатися за телефонами міської та обласної...
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины....
Сегодня, 22 марта, принято решение исполкома Сумского горсовета «О введении дополнительных карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ»....