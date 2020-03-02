В Украине уже 73 человека заболели коронавирусом МОЗ объявило прирост заболевших коронавирусом за последние сутки.

В Украине по состоянию на вечер 22 марта 73 подтвержденных случая коронавируса. Из них 26 - подтверждены за последние сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Новые случаи заражения выявлены в Ивано-Франковской области - 3 человека, в Киеве - 20 человек и по одному случаю в Киевской, Львовской и Черкасской областях.