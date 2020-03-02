К чему приведет изменение транспортной схемы в Сумах? Бывший глава общественной комиссии по транспорту Сумского горсовета Владимир Ведмедев считает, что изменение маршрутов в Сумах приведет к более быстрому распространению вирусов.

«Уменьшение количества маршруток, одновременное разделение частных маршрутов на два по центру города при остановке большого транспорта коммунального предприятия - этот ряд мер в комплексе приводит к усилению скорости распространения вируса, а не её замедлению. Это, как бы, элементарнейшая вещь доступная и школьнику, но о вирусе ли тут думать, когда на кону прибыль пацанов», - написал он в Фейсбуке, намекая на связи мэра Сум с маршуруточным бизнесом.

Подобное мнение высказал и экс-мэр Сум Геннадий Минавев.

«Сейчас главная задача мэра, исполкома, горсовета – минимизировать риски заражения вирусом населения города Сумы.

Однако принятые ими решения по транспорту НАОБОРОТ эти риски многократно увеличивают!

Общественного транспорта должно быть или много [ кстати, постоянно дезинфицированного ] с целью уменьшения количества пассажиров в нем или не быть вовсе! Третьего не дано.

То, что они приняли с отменой троллейбусов и введением «радиальных» маршруток – преступление!

ПРЕС-ТУП-ЛЕ-НИЕ !!!», - написал он в Фейсбуке.

На сайте мэрии об изменении маршрутов говорится, что это сделано «с целью ускорения движения транспорта из отдаленных районов города при загруженности в 10 человек».