К чему приведет изменение транспортной схемы в Сумах?

«Уменьшение количества маршруток, одновременное разделение частных маршрутов на два по центру города при остановке большого транспорта коммунального предприятия - этот ряд мер в комплексе приводит к усилению скорости распространения вируса, а не её замедлению. Это, как бы, элементарнейшая вещь доступная и школьнику, но о вирусе ли тут думать, когда на кону прибыль пацанов», - написал он в Фейсбуке, намекая на связи мэра Сум с маршуруточным бизнесом.
Подобное мнение высказал и экс-мэр Сум Геннадий Минавев.
«Сейчас главная задача мэра, исполкома, горсовета – минимизировать риски заражения вирусом населения города Сумы.
Однако принятые ими решения по транспорту НАОБОРОТ эти риски многократно увеличивают!
Общественного транспорта должно быть или много [ кстати, постоянно дезинфицированного ] с целью уменьшения количества пассажиров в нем или не быть вовсе! Третьего не дано.
То, что они приняли с отменой троллейбусов и введением «радиальных» маршруток – преступление!
ПРЕС-ТУП-ЛЕ-НИЕ !!!», - написал он в Фейсбуке.
На сайте мэрии об изменении маршрутов говорится, что это сделано «с целью ускорения движения транспорта из отдаленных районов города при загруженности в 10 человек».
Патрульные полицейские проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина....
Сегодня, 22 марта, было принято решение исполкома Сумского горсовета «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских радиальных автобусных маршрутах в...
На сайте Глуховского городского совета сообщается, что график движения городского транспорта будет изменен....
Дезинфицировать транспорт ежедневно должны все перевозчики Сум после решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
22 технически неисправных пассажирских транспортных средства обнаружили патрульные во время проведения комплекса профилактических мероприятий....