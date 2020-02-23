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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01308

Лучшей легкоатлеткой февраля в Украине стала высотница, установившая рекорд сумского манежа

Ярославу Магучих и Михаила Кохана признали лучшими легкоатлетами февраля в Украине.

Ярослава Магучих стала победительницей серии World Athletics Indoor Tour по прыжкам в высоту, выиграла финал в Глазго (1,93 м); стала чемпионкой Украины в помещении в Сумах (2,01 м - результат ТОП-3 сезона в мире и является рекордом манежа СумГУ), выиграла международные соревнования в Ульстейнвик (1,96 м).

Михаил Кохан выиграл зимний чемпионат Украины по метаниям, выполнив олимпийский норматив и возглавив мировой топ-лист сезона по метанию молота (77,62 м).

В голосовании за лучших легкоатлетов месяца по версии Федерации легкой атлетики Украины принимают участие эксперты (Совет ФЛАУ), СМИ и болельщики. Голоса в каждой категории считаются трети всех голосов, пишет сайт ФЛАУ.

Напомним: среди номинантов на лучшего легкоатлета февраля и января был и сумчанин Игорь Мусиенко, который стал чемпионом Украины в феврале в Сумах в толкании ядра, показав лучший свой результат в помещении - ровно 20 метров.

Спорт Легкая атлетика

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