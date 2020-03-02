Мэр Сум обещает не пускать людей без масок в транспорт

Это возмутило мэра Сум Александра Лысенко, который проводит сейчас аппаратное совещание в режиме онлайн.
- Мы со всеми договорились, откуда кого забирать, забираем их, довозим, выдали им маски, а они ездят без них, - обратился он к подчиненным. – Нужно с ними провести дополнительную работу. Если нет маски, иди пешком! С завтрашнего дня даже в частном транспорте нельзя будет проехать без маски!
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