Мэр Сум обещает не пускать людей без масок в транспорт Даже не все медики и работники предприятий, которых с сегодняшнего дня развозит коммунальный транспорт в спецрежиме, ездят в масках.

Это возмутило мэра Сум Александра Лысенко, который проводит сейчас аппаратное совещание в режиме онлайн.

- Мы со всеми договорились, откуда кого забирать, забираем их, довозим, выдали им маски, а они ездят без них, - обратился он к подчиненным. – Нужно с ними провести дополнительную работу. Если нет маски, иди пешком! С завтрашнего дня даже в частном транспорте нельзя будет проехать без маски!