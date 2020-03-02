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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43751

Мэр Сум обещает не пускать людей без масок в транспорт

Даже не все медики и работники предприятий, которых с сегодняшнего дня развозит коммунальный транспорт в спецрежиме, ездят в масках.

Это возмутило мэра Сум Александра Лысенко, который проводит сейчас аппаратное совещание в режиме онлайн.

- Мы со всеми договорились, откуда кого забирать, забираем их, довозим, выдали им маски, а они ездят без них, - обратился он к подчиненным. – Нужно с ними провести дополнительную работу. Если нет маски, иди пешком! С завтрашнего дня даже в частном транспорте нельзя будет проехать без маски!

Общество Карантин Коммунальный транспорт Коронавирус Маски

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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