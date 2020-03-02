Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:211518

Мэр Сум хочет закрыть город

Мэр Сум Александр Лысенко предлагает принять решение горсовета о запрете въезда в Сумы.

Такое мнение он высказал сегодня, 23 марта, во время аппаратного совещания. Которое проходит в режиме онлайн.

- Завтра нужно собирать сессию для перераспределения средств городского бюджета, - начал он. – Готовьтесь это делать также в онлайн-режиме. А также, возможно, защитить городского голову от волюнтаристских личных решений относительно закрытия города. Может, мы депутатским корпусом примем решение об ограничении движения в направлении города Сумы. По въезду. Подумайте, пожалуйста. Я хочу, чтобы правовое управление проработало вопрос с юристами, с полицией. Я думаю, полиция будет против, но я вам хочу сказать, что полицию никто не будет спрашивать, если будет проблема с заболеванием. Полиция просто будет выполнять свои обязанности, следить за безопасностью, за порядком в городе, а мы свами будем спасать людей. А чтобы спасти, нужно ограничить сегодня поступление инфекции в наш город.

Общество Закрытие города Карантин Коронавирус Ограничение въезда

По тематике

В Сумах патрульные оштрафовали водителя маршрутки с перегрузом
Сегодня 09:59

В Сумах патрульные оштрафовали водителя маршрутки с перегрузом

Патрульные полицейские проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина....

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 23 марта
Сегодня 09:08

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 23 марта

Число заболевших за сутки увеличилось на 26 человек....

Мэр Сум обещает не пускать людей без масок в транспорт
Сегодня 08:43

Мэр Сум обещает не пускать людей без масок в транспорт

Даже не все медики и работники предприятий, которых с сегодняшнего дня развозит коммунальный транспорт в спецрежиме, ездят в масках....

В Украине уже 73 человека заболели коронавирусом
Вчера 23:53

В Украине уже 73 человека заболели коронавирусом

МОЗ объявило прирост заболевших коронавирусом за последние сутки....

В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом
Вчера 21:40

В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом

В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин....

view counter

Статьи

5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.