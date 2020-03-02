Мэр Сум хочет закрыть город Мэр Сум Александр Лысенко предлагает принять решение горсовета о запрете въезда в Сумы.

Такое мнение он высказал сегодня, 23 марта, во время аппаратного совещания. Которое проходит в режиме онлайн.

- Завтра нужно собирать сессию для перераспределения средств городского бюджета, - начал он. – Готовьтесь это делать также в онлайн-режиме. А также, возможно, защитить городского голову от волюнтаристских личных решений относительно закрытия города. Может, мы депутатским корпусом примем решение об ограничении движения в направлении города Сумы. По въезду. Подумайте, пожалуйста. Я хочу, чтобы правовое управление проработало вопрос с юристами, с полицией. Я думаю, полиция будет против, но я вам хочу сказать, что полицию никто не будет спрашивать, если будет проблема с заболеванием. Полиция просто будет выполнять свои обязанности, следить за безопасностью, за порядком в городе, а мы свами будем спасать людей. А чтобы спасти, нужно ограничить сегодня поступление инфекции в наш город.