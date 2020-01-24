На Сумщине задержали банду разбойников, нападавших на пенсионеров На Сумщине по результатам спецоперации задержаны три человека, которые совершили ряд разбойных нападений на одиноких пенсионеров.

Благодаря слаженной работе правоохранителей Сумщины удалось установить и задержать трех человек, которые совершили серию разбойных нападений на одиноких пенсионеров в Сумской и Черниговской областях. Сейчас действия задержанных квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц, соединенный с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины). По ходатайству прокуратуры в субботу, 21 марта трем нападавшим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Ранее установлено, что за последние несколько месяцев на указанных территориях неизвестные лица совершили ряд однотипных разбоев. В частности, в ночное время проникали в частные дома к одиноким пенсионерам и, применяя насилие, отбирали ценные вещи.

Прокуратурой Сумской области совместно со следственным управлением Нацполиции проведен комплекс негласных следственных розыскных мероприятий, по результатам которых удалось не только вычислить личности вероятных нападающих и установить за ними наблюдение, но и задержать их непосредственно во время совершения преступления.

Так, в пятницу, 20 марта, около 3:00 ночи в с. Хустянка Бурынского района в дом одинокой 76-летней пенсионерки ворвались трое мужчин. Нападавшие связали потерпевшую и требовали отдать все ценности. Напуганная пенсионерка, опасаясь за свою жизнь, отдала злоумышленникам все что у нее было - 250 грн. Однако сбежать нападающим не удалось, поскольку их задержали правоохранители при оперативном сопровождения спецподразделения КОРД.

Все трое - жители Конотопского района. В то же время следствие продолжается, устанавливается точное количество преступлений, совершенных указанными лицами, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.