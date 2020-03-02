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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места аварии

Патрульные составили 3 административных материалы на нетрезвого водителя, который совершил ДТП и место происшествия оставил.

ДТП произошло на улице Металлургов. Патрульные приехали на место происшествия, где стояли два автомобиля Ford Transit и ВАЗ-21099 с механическими повреждениями. 25-летний водитель автомобиля Ford Transit и очевидцы происшествия рассказали инспекторам, как развивались события. Оставив машину Ford на стоянке, человек направился в магазин, как вдруг услышал звук удара. Вернувшись, он увидел легковой ВАЗ-21099, водитель которого совершил наезд на его автомобиль. За рулем сидел мужчина, который едва разговаривал, потому что имел признаки сильного алкогольного опьянения. Однако впоследствии он быстро покинул место происшествия.

Патрульные, получив приметы участника ДТП, в процессе проведения розыскных мероприятий, нашли и вернули его на место ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ действительно имел признаки опьянения, но проходить осмотр, как в присутствии свидетелей, так и в учреждении здравоохранения категорически отказался.

Стражи порядка составили на 56-летнего мужчину три административных материалы, а именно:

- ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;

- ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП;

- ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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