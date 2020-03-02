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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59619

В Сумах патрульные оштрафовали водителя маршрутки с перегрузом

Патрульные полицейские проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина.

Работа патрульных направлена на профилактику среди населения. Они объясняют, почему так происходит, подсказывают, как нужно, делают замечания.

Например, вчера, патрульные привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, перевозившего 19 пассажиров, чем нарушил требование постановления КМУ от 11 марта 2020 № 211, которая запрещает перевозить в транспортном средстве более 10 человек. С начала карантинных мероприятий это второй случай перевозки пассажиров сверх установленной нормы.

Патрульные просят людей с пониманием отнестись к карантинным мероприятиям. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и других от заражения вирусом.

Каждый из нас должен понимать, что от соблюдения этих важных правил зависит наше с вами здоровье и жизнь.

Право Карантин Маршрутки

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