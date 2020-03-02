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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19252

В Сумах на Чешке снова пожар (видео)

Сегодня, 23 марта, в Сумах на озере Чеха вновь горит камыш.

Судя по видео, которое разместил сумчанин Максим Ткачев, масштабы возгорания гораздо больше, чем в прошлый раз, неделю назад. Тогда пожар потушили за полчаса.

Общество Пожар Чешка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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