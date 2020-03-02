В Сумах на Чешке снова пожар (видео)

Судя по видео, которое разместил сумчанин Максим Ткачев, масштабы возгорания гораздо больше, чем в прошлый раз, неделю назад. Тогда пожар потушили за полчаса.
Ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли от уничтожения два жилых дома и сеновал....
Утром 20 марта в с. Некрасово Глуховского района люди увидели, как из сарая односельчан валит дым....
Пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности....
19 марта, в 18.42 в службу спасения 101 поступил звонок о возгорании....
Вечером 19 марта произошло возгорание сухостоя в районе между Василевкой и Токарями....