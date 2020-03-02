В Сумах на Чешке снова пожар (видео) Сегодня, 23 марта, в Сумах на озере Чеха вновь горит камыш.

Судя по видео, которое разместил сумчанин Максим Ткачев, масштабы возгорания гораздо больше, чем в прошлый раз, неделю назад. Тогда пожар потушили за полчаса.