В Сумах пожарные тушили возгорание частного дома (видео)

21 марта в 13:00 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Ударников в областном центре. О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади 50 кв. м, перекрытие на площади до 30 кв. м, стены на площади до 10 кв. м, межкомнатные двери и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома и рядом расположенные 2 хозяйственные постройки и летнюю кухню.
В 13:17 возгорание локализовали, а в 13:44 - потратив на тушение около 4 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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