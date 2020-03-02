В Глухове в гараже сгорел автомобиль

О пожаре сообщил хозяин, увидел дым и пламя на кровле здания. К месту происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие гаража на площади до 10 кв. м и автомобиль "Opel", находившийся внутри. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное сооружение, жилой дом и летнюю кухню, расположенные рядом. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 17:46 возгорание локализовали, а в 18:15 - потратив на тушение около 7 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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