В Глухове в гараже сгорел автомобиль 21 марта в 17:22 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Мира в г. Глухов.

О пожаре сообщил хозяин, увидел дым и пламя на кровле здания. К месту происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие гаража на площади до 10 кв. м и автомобиль "Opel", находившийся внутри. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное сооружение, жилой дом и летнюю кухню, расположенные рядом. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 17:46 возгорание локализовали, а в 18:15 - потратив на тушение около 7 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.