На Сумщине задержали стрелка, который попал из травматического оружия в прохожего Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении 42-летнему жителю г. Ромны, который обстрелял случайного прохожего.

Об указанном факте на линию «102» сообщил сам пострадавший в субботу, 21 марта. По его словам, неизвестный выстрелил в него из травматического оружия.

Установлено, что происшествие произошло в с. Глинск Роменского района и 22.30. По дороге «Ромны-Глинск» ехал автомобиль «Renault Duster». В это время пострадавший стоял на обочине дороги и начал свистеть и махать руками, указывая в сторону авто. Водитель остановил транспортное средство и произвел три выстрела в потерпевшего из травматического оружия. 33-летний мужчина получил телесные повреждения, водитель с места происшествия уехал.

Через несколько годы личность нападавшего был установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в ИВС.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. По содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.