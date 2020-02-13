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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25357

В Ямполе уже успели повредить новую детскую площадку

Карусель, которую так долго ждали дети, сломали быстро и, скорее всего, взрослые.

В минувший четверг в Ямполе начали устанавливать новую детскую площадку, изготовленную из металлических конструкций. Детские сооружения установили и залили бетоном, но неизвестные решили не ждать, пока он застынет.

Напомним, на прошлой неделе в Ямполе была повреждена и конструкция «Я люблю Ямполь», пишет Ямпіль.інфо.

Общество Вандализм Детская площадка Ямполь

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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