В Ямполе уже успели повредить новую детскую площадку Карусель, которую так долго ждали дети, сломали быстро и, скорее всего, взрослые.

В минувший четверг в Ямполе начали устанавливать новую детскую площадку, изготовленную из металлических конструкций. Детские сооружения установили и залили бетоном, но неизвестные решили не ждать, пока он застынет.

Напомним, на прошлой неделе в Ямполе была повреждена и конструкция «Я люблю Ямполь», пишет Ямпіль.інфо.