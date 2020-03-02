У шосткинца, у которого подозревали коронавирус, – грипп

Изначально у него подозревали коронавирус. Об этом на аппаратном совещании при городском голове Шостки, проходившем в онлайн-режиме, сообщил главный врач ЦРБ Олег Штогрин.
Состояние пациента удовлетворительное, температуры у него нет. Тем не менее, он и пять 5 человек, с ним контактировавших, находятся под наблюдением.
Олег Штогрин обратился к шосткинцам с просьбой в условиях сложной эпидемической ситуации оставаться дома (особенно это касается пожилых людей). Также он призвал приехавших недавно из-за границы, самоизолироваться на 14 дней, пишет Шостка.инфо.
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