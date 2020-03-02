У шосткинца, у которого подозревали коронавирус, – грипп По предварительной информации, у шосткинца, приехавшего из Германии, выявлен грипп «А».

Изначально у него подозревали коронавирус. Об этом на аппаратном совещании при городском голове Шостки, проходившем в онлайн-режиме, сообщил главный врач ЦРБ Олег Штогрин.

Состояние пациента удовлетворительное, температуры у него нет. Тем не менее, он и пять 5 человек, с ним контактировавших, находятся под наблюдением.

Олег Штогрин обратился к шосткинцам с просьбой в условиях сложной эпидемической ситуации оставаться дома (особенно это касается пожилых людей). Также он призвал приехавших недавно из-за границы, самоизолироваться на 14 дней, пишет Шостка.инфо.