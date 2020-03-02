Штаб «Бизнес-городу» ищет в Сумах спецодежду для медиков

Фото для привлечения внимания
Штаб «Бизнес-городу» просит откликнуться всех, кто может помочь с их изготовлением или закупкой.
Контактные телефоны: 067 540 44 00, 095 576 83 93.
О работе Центрального рынка рассказал его директор Расул Галаев в Фейсбуке....
По состоянию на 23 марта в Ахтырский ЦРБ под наблюдением медицинских работников находится 1 человек с подозрением на COVID-19....
По данным Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в Сумской области по состоянию на 23 марта количество случаев подозрения на...
По предварительной информации, у шосткинца, приехавшего из Германии, выявлен грипп «А»....
Мэр Сум Александр Лысенко предлагает принять решение горсовета о запрете въезда в Сумы.... 1