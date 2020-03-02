На Сумщине 9 подозрений на коронавирус По данным Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в Сумской области по состоянию на 23 марта количество случаев подозрения на COVID-19 – 9.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 - 0. Минздрав сообщает: по состоянию на 10:00 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.