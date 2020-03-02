В Ахтырке есть один пациент с подозрением на коронавирус По состоянию на 23 марта в Ахтырский ЦРБ под наблюдением медицинских работников находится 1 человек с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента - сервисе для отслеживания распространения коронавируса в Украине.

Как стало известно, это 42-летний мужчина, который недавно вернулся из Польши, пишет ахтырская газета «Роксолана».