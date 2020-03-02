В Ахтырке есть один пациент с подозрением на коронавирус

Об этом сообщается на сайте Директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента - сервисе для отслеживания распространения коронавируса в Украине.
Как стало известно, это 42-летний мужчина, который недавно вернулся из Польши, пишет ахтырская газета «Роксолана».
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По данным Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в Сумской области по состоянию на 23 марта количество случаев подозрения на...
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По предварительной информации, у шосткинца, приехавшего из Германии, выявлен грипп «А»....
Мэр Сум Александр Лысенко предлагает принять решение горсовета о запрете въезда в Сумы.... 1