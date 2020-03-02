Под Сумами горела дача (видео)

22 марта в 4:25, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Урожайная, дачного кооператива «Авиатор», Сумского района. О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. К месту происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие на площади до 10 кв. м и стены на площади до 5 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания и рядом расположенный сарай.
В 5:07 возгорание локализовали, а в 5:31 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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