Под Сумами горела дача (видео) Пожарные ликвидировали возгорание домов в одном из дачных кооперативов.

22 марта в 4:25, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Урожайная, дачного кооператива «Авиатор», Сумского района. О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. К месту происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие на площади до 10 кв. м и стены на площади до 5 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания и рядом расположенный сарай.

В 5:07 возгорание локализовали, а в 5:31 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.