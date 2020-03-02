Как работает сумской центральный рынок О работе Центрального рынка рассказал его директор Расул Галаев в Фейсбуке.

«В последнее время отовсюду только и слышно о коронавирусе. Каждый день какие-то новые ограничения. И новые слухи. Гугл пишет, что продуктовые рынки закрыли в Киеве, Одессе, Львове, Запорожье, Луганске. Чтобы не было непонятных разговоров, хочу рассказать, как работает Сумской рынок и что мы делаем для противостояния пандемии. Думаю, жители нашего города хотели бы это знать.

1. Работает только продуктовый отдел. На рынке можно купить свежие овощи и фрукты, мясо и масло, молоко и творог, крупы, сахар, соль и продукты питания первой необходимости. Перебоев с поставками нет. Дефицита каких-то товаров тоже. Людей меньше, чем в любом супермаркете, а свежего воздуха больше.

2. Большинство отделов и «Евробазар» закрыты. Промышленные товары не являются жизненно необходимыми. Но я также понимаю, что впереди посевной сезон. Сейчас люди покупают рассаду, саженцы, черенки, семена. Ограничить продажу этих товаров означало бы оставить людей без определенных продуктов летом и осенью. Поэтому торговля растительными товарами продолжается возле «Евробазара». Как только ситуация в стране стабилизируется, все отделы возобновят работу.

3. Безопасность. Я лично веду контроль над соблюдением требований Кабмина о предупреждении распространения вируса на предприятии. И напоминаю всем сотрудникам, что эти требования должно выполняться неукоснительно! Продавцы и другой персонал работают в защитных масках. Помещения убирают чаще. Двери рынка распахнуты, чтобы их не трогали руками, а внутрь все время поступал свежий воздух. Но дверные ручки мы все равно дезинфецируем. Работников с симптомами простуды нет.

4. Цены. Сдерживаем, насколько это позволяет экономическая ситуация. Сейчас трудное время для всех. Знаю, например, что подорожали лимоны. Я призываю владельцев торговых точек сохранять адекватные цены для населения. Сейчас как никогда нужно оставаться людьми.

5. Аренда. По крайней мере до 3 апреля арендные взносы с предпринимателей, которые ушли в вынужденный отпуск, взиматься не будет. Дальше – в зависимости от развития ситуации.

6. Ремонт. Глобальные ремонтные работы приостановлены. Да, сроки смещаются, но опять же здоровье горожан важнее.

7. И еще раз про безопасность. Это вопрос собственной ответственности каждого из нас. Если приболели, оставайтесь дома. Идя на рынок, надевайте маски. Не трогайте руками лицо. Старайтесь не пользоваться телефоном в общественных местах. Не подходите слишком близко к людям. Не здоровайтесь за руку. Покупайте продукты впрок, чтобы реже выходить из дома. Спрашивайте у продавцов о возможности доставки товаров домой. Покупайте продукты родителям в возрасте и пожилым соседям , Мы же с вами понимаем, что они переносят заболевание тяжелее. И обязательно тщательно и много мойте руки после улицы.

О малейших изменениях в работе буду писать. Берегите себя и других», - написал он.