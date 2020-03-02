Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29388

Как работает сумской центральный рынок

О работе Центрального рынка рассказал его директор Расул Галаев в Фейсбуке.

«В последнее время отовсюду только и слышно о коронавирусе. Каждый день какие-то новые ограничения. И новые слухи. Гугл пишет, что продуктовые рынки закрыли в Киеве, Одессе, Львове, Запорожье, Луганске. Чтобы не было непонятных разговоров, хочу рассказать, как работает Сумской рынок и что мы делаем для противостояния пандемии. Думаю, жители нашего города хотели бы это знать.

1. Работает только продуктовый отдел. На рынке можно купить свежие овощи и фрукты, мясо и масло, молоко и творог, крупы, сахар, соль и продукты питания первой необходимости. Перебоев с поставками нет. Дефицита каких-то товаров тоже. Людей меньше, чем в любом супермаркете, а свежего воздуха больше.

2. Большинство отделов и «Евробазар» закрыты. Промышленные товары не являются жизненно необходимыми. Но я также понимаю, что впереди посевной сезон. Сейчас люди покупают рассаду, саженцы, черенки, семена. Ограничить продажу этих товаров означало бы оставить людей без определенных продуктов летом и осенью. Поэтому торговля растительными товарами продолжается возле «Евробазара». Как только ситуация в стране стабилизируется, все отделы возобновят работу.

3. Безопасность. Я лично веду контроль над соблюдением требований Кабмина о предупреждении распространения вируса на предприятии. И напоминаю всем сотрудникам, что эти требования должно выполняться неукоснительно! Продавцы и другой персонал работают в защитных масках. Помещения убирают чаще. Двери рынка распахнуты, чтобы их не трогали руками, а внутрь все время поступал свежий воздух. Но дверные ручки мы все равно дезинфецируем. Работников с симптомами простуды нет.

4. Цены. Сдерживаем, насколько это позволяет экономическая ситуация. Сейчас трудное время для всех. Знаю, например, что подорожали лимоны. Я призываю владельцев торговых точек сохранять адекватные цены для населения. Сейчас как никогда нужно оставаться людьми.

5. Аренда. По крайней мере до 3 апреля арендные взносы с предпринимателей, которые ушли в вынужденный отпуск, взиматься не будет. Дальше – в зависимости от развития ситуации.

6. Ремонт. Глобальные ремонтные работы приостановлены. Да, сроки смещаются, но опять же здоровье горожан важнее.

7. И еще раз про безопасность. Это вопрос собственной ответственности каждого из нас. Если приболели, оставайтесь дома. Идя на рынок, надевайте маски. Не трогайте руками лицо. Старайтесь не пользоваться телефоном в общественных местах. Не подходите слишком близко к людям. Не здоровайтесь за руку. Покупайте продукты впрок, чтобы реже выходить из дома. Спрашивайте у продавцов о возможности доставки товаров домой. Покупайте продукты родителям в возрасте и пожилым соседям , Мы же с вами понимаем, что они переносят заболевание тяжелее. И обязательно тщательно и много мойте руки после улицы.

О малейших изменениях в работе буду писать. Берегите себя и других», - написал он.

Экономика Карантин Коронавирус Центральный рынок

По тематике

В Ахтырке есть один пациент с подозрением на коронавирус
Сегодня 13:08

В Ахтырке есть один пациент с подозрением на коронавирус

По состоянию на 23 марта в Ахтырский ЦРБ под наблюдением медицинских работников находится 1 человек с подозрением на COVID-19....

На Сумщине 9 подозрений на коронавирус
Сегодня 12:49

На Сумщине 9 подозрений на коронавирус

По данным Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в Сумской области по состоянию на 23 марта количество случаев подозрения на...

Штаб «Бизнес-городу» ищет в Сумах спецодежду для медиков
Сегодня 12:08

Штаб «Бизнес-городу» ищет в Сумах спецодежду для медиков

Сегодня есть необходимость в костюмах индивидуальной защиты медработников....

Сегодня 11:56

У шосткинца, у которого подозревали коронавирус, – грипп

По предварительной информации, у шосткинца, приехавшего из Германии, выявлен грипп «А»....

В Сумах патрульные оштрафовали водителя маршрутки с перегрузом
Сегодня 09:59

В Сумах патрульные оштрафовали водителя маршрутки с перегрузом

Патрульные полицейские проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина....

view counter

Статьи

5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.