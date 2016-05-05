В Сумах практически «забили» на месячник благоустройства

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил пересмотреть план мероприятий общегородского месячника благоустройства и озеленения территории Сумской городской ОТГ, который начался сегодня и продлится до 30 апреля.
Он отметил, что в любом случае в период карантинного режима не должно быть общегородских толок или иных массовых уборок, предусматривающие большое скопление людей. В то же время мэр обратил внимание коммунальщиков на поддержание надлежащего санитарного состояния города.
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