В Сумах практически «забили» на месячник благоустройства Месячник благоустройства в Сумах будет проходить без общегородской толоки.

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил пересмотреть план мероприятий общегородского месячника благоустройства и озеленения территории Сумской городской ОТГ, который начался сегодня и продлится до 30 апреля.

Он отметил, что в любом случае в период карантинного режима не должно быть общегородских толок или иных массовых уборок, предусматривающие большое скопление людей. В то же время мэр обратил внимание коммунальщиков на поддержание надлежащего санитарного состояния города.