В центре Сум патрульные остановили пьяного водителя на «копейке» (видео)

На улице Засумская навстречу патрульным роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) ехал автомобиль ВАЗ-2101. На закруглении проезжей части, водитель легковушки, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения в нескольких десятках метров от патрульного авто. Своими действиями на дороге водитель подвергал опасности других участников дорожного движения.
Инспекторы сразу же остановили транспортное средство. Водителем оказался 40-летний житель областного центра. Стражи порядка поняли в чем причина такого вождения, ведь тот имел признаки сильного алкогольного опьянения. Водитель вовсе не отрицал того, что употреблял алкоголь, и прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в присутствии свидетелей. Результат удивил и самого, ведь тот в 10 раз превышал допустимую норму - 2,01 промилле.
Патрульные составили на водителя админматериал по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления.
Патрульные составили 3 административных материалы на нетрезвого водителя, который совершил ДТП и место происшествия оставил....
Полиция открыла уголовное производство по факту предложения должностному лицу неправомерной выгоды....
Событие произошло в одном из сел Липоводолинского района около восьми вечера....
Во время патрулирования автодороги Н 12 «Сумы – Полтава» в городе Ахтырка, инспекторы остановили легковой автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого...
19-летний сумчанин в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого повредил два автомобиля....