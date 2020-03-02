В центре Сум патрульные остановили пьяного водителя на «копейке» (видео) В 10 раз превышала допустимая норма алкоголя у водителя, которого остановили полицейские.

На улице Засумская навстречу патрульным роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) ехал автомобиль ВАЗ-2101. На закруглении проезжей части, водитель легковушки, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения в нескольких десятках метров от патрульного авто. Своими действиями на дороге водитель подвергал опасности других участников дорожного движения.

Инспекторы сразу же остановили транспортное средство. Водителем оказался 40-летний житель областного центра. Стражи порядка поняли в чем причина такого вождения, ведь тот имел признаки сильного алкогольного опьянения. Водитель вовсе не отрицал того, что употреблял алкоголь, и прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в присутствии свидетелей. Результат удивил и самого, ведь тот в 10 раз превышал допустимую норму - 2,01 промилле.

Патрульные составили на водителя админматериал по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления.