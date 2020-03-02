Сумской водоканал анонсирует отключение воды В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» завтра, 24 марта, в 6:00 прекратит водоснабжение в дома жителей с. Нижнее Песчаное.

Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Школьная, 41. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.