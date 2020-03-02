Сумской водоканал анонсирует отключение воды

Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Школьная, 41.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
Сегодня, 20 марта, КП «Горводоканал» приостановит работу Лучанской насосной станции в связи с порывом водопровода диаметром 500 мм....
В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. А. Пушкина, Я. Мудрого, Луговой, Т....
Водоканал сообщает об отключении воды....
Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Хотеньская, Леси Украинки и проспекту...
Из-за проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети в 9:30 будет прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Супруна и...