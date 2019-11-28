До уваги водіїв – на автошляхах Сумщини можливе ускладнення дорожнього руху За прогнозом синоптиків, днями в області очікується значне погіршення погоди: коливання температури повітря вночі 2-7 градусів по Цельсію морозу, вдень від 3 градусів по Цельсію морозу до 3 градусів по Цельсію тепла, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями - утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця.

Працівники поліції закликають водіїв транспортних засобів за можливості відкласти заплановані у найближчі три дні поїздки, особливо – на далекі відстані. Але якщо виникає така нагальна необхідність, то радять добре підготуватися до подорожі. Перш ніж вирушати у дорогу, перевірте технічний стан вашої автівки, покладіть до багажника шанцевий та слюсарний інструмент «першої необхідності», трос та запаску. Потурбуйтеся про запас палива, засоби зв’язку та зарядні до них пристрої, аптечку та вогнегасник. Вдягніться по погоді, проте візьміть з собою пару теплих речей на випадок непередбачуваної зупинку, питну воду, термос з гарячим напоєм та кілька бутербродів. Ці прості заходи перестороги в разі виникнення непередбачуваної чи критичної ситуації дадуть змогу швидко сповістити оперативні служби і без зайвих ускладнень дочекатися допомоги або самому надати її тим, хто цього потребує.

Поліція закликає водіїв: якщо ви стали свідком ДТП або бачите, що комусь потрібна поміч, не залишайтеся байдужими, сповістіть про побачене до поліції на номер цілодобової лінії «102». Будьте обачними в дорозі, уникайте ризикованих маневрів, беззастережно дотримуйтесь правил дорожнього руху і завжди щасливо повертайтеся додому, повідомляє

Відділ комунікації поліції Сумської області.