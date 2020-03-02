У Сумах фонд «Бізнес-місту» відкрив рахунок для боротьби з коронавірусом

РЕКВІЗИТИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Повна найменування: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІЗНЕС-МІСТУ»
Найменування (скорочене): БО «БФ «БІЗНЕС-МІСТУ»
Код ЄДРПОУ: 43574787
Місцезнаходження: Україна, Сумська область, місто Суми, вулиця Вільний Лужок, буд. 6
Поточний рахунок (UAH): UA60 3375 4600 0002 6005 0550 3078 5 в АТ КБ «ПриватБанк»
Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність
Контактний телефон: 067 540 44 00, 096 495 37 38
e-mail: sumycovid19@gmail.com
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https://www.facebook.com/bfbusinessmistu/
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