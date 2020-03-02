У Сумах фонд «Бізнес-місту» відкрив рахунок для боротьби з коронавірусом Тепер кожен небайдужий може допомогти нашим медичним закладам.

РЕКВІЗИТИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: Повна найменування: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІЗНЕС-МІСТУ» Найменування (скорочене): БО «БФ «БІЗНЕС-МІСТУ» Код ЄДРПОУ: 43574787 Місцезнаходження: Україна, Сумська область, місто Суми, вулиця Вільний Лужок, буд. 6 Поточний рахунок (UAH): UA60 3375 4600 0002 6005 0550 3078 5 в АТ КБ «ПриватБанк» Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність Контактний телефон: 067 540 44 00, 096 495 37 38 e-mail: sumycovid19@gmail.com Сторінка БФ "Бізнес-місту" https://www.facebook.com/bfbusinessmistu/ Телеграм-канал БФ "Бізнес-місту" https://t.me/bfbusinessmistu Група для обговорення https://www.facebook.com/groups/230877811367028/