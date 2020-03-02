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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17492

Мошенник "кинул" аграриев с Сумщины на 145 тысяч

Полицейские разыскивают мошенника, который обманом завладели деньгами аграриев

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился представитель одной из агрофирм Шосткинщины. Мужчина рассказал, что для приобретения посевного зерна овса разместил соответствующее объявление в Интернете. Через какое-то время ему позвонил мужчина якобы из Волынской области и предложил купить зерно у него. В телефонном режиме они обсудили условия: сначала продавец должен выслать образцы посевного материала для соответствующей проверки, а потом покупатель направляет машину по указанному адресу и после полной загрузки грузовика зерном - перечисляет деньги.

Когда все предварительные условия были выполнены, продавец связался с покупателем и попросил перечислить 144 696 гривен на указанный номер банковской карточки. Деньги заявитель перевел, а вот грузовик с зерном тамошний фермер со своей территории не выпустил. Свои действия мужчина поясным тем, что деньги за товар он так и не получил.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личности афериста.

Правоохранители обращаются к субъектам хозяйствования с просьбой доверять только проверенным поставщикам товара, учредительные данные о которых не просто есть в наличии, но и проверены через соответствующие правоохранительные и фискальные органы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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