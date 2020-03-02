На Сумщине пожарным удалось спасти авто и жилой дом

По вызову был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 3 минуты спасатели прибыли к месту происшествия. В этот момент, пылали перекрытия гаража на площади до 4 кв.м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом, а также транспортное средство, находившийся в гараже. Пожарные немедленно приступили к тушению, отбуксировали автомобиль из эпицентра горения в безопасное место. В 17:55 пожар удалось локализовать, в 18:00 - ликвидировать.
Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
22 марта в 19:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Орловка Ямпольского района....
Пожарные ликвидировали возгорание домов в одном из дачных кооперативов....
21 марта в 17:22 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Мира в г. Глухов....
Ликвидируя возгорание жилого дома, пожарные спасли от уничтожения 2 хозяйственные постройки и летнюю кухню....
Сегодня, 23 марта, в Сумах на озере Чеха вновь горит камыш....