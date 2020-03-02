На Сумщине пожарным удалось спасти авто и жилой дом 22 марта в 17:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Леси Украинки в Кролевце.

По вызову был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты спасатели прибыли к месту происшествия. В этот момент, пылали перекрытия гаража на площади до 4 кв.м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом, а также транспортное средство, находившийся в гараже. Пожарные немедленно приступили к тушению, отбуксировали автомобиль из эпицентра горения в безопасное место. В 17:55 пожар удалось локализовать, в 18:00 - ликвидировать.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.