Лабораторный центр: на Сумщине тест-систем пока нет, подозрений на коронавирус – 7 По состоянию на 13.00 сегодня, 23 марта, и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский сообщил о 7 подозрениях на коронавирусную инфекцию у жителей области.

Из низ 5 в Сумах, одно в Бурыни и одно у жителя Великописаревского района, который госпитализирован в Ахтырскую ЦРБ.

Ни одного положительного результата на быстрый тест, достоверность которого по словам Владимира Збаражского, 50 на 50, в области нет.

По состоянию на 15.20 23 марта в Сумском областном лабораторном центре нет ни одной тест-системы для определения коронавируса методом полимеразной цепной реакции.

По его словам, сегодня помощник главного санврача Украины пообещал ему, что в течение двух суток Сумской лабораторный центр получит эти тест-системы. Он заказывал десять таких тест-систем. Сколько из них направят в область, информацией он не владеет. Одна тест-система, по его словам, рассчитана на 100 исследований, пишет sumy.today.