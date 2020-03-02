Лабораторный центр: на Сумщине тест-систем пока нет, подозрений на коронавирус – 7

Из низ 5 в Сумах, одно в Бурыни и одно у жителя Великописаревского района, который госпитализирован в Ахтырскую ЦРБ.
Ни одного положительного результата на быстрый тест, достоверность которого по словам Владимира Збаражского, 50 на 50, в области нет.
По состоянию на 15.20 23 марта в Сумском областном лабораторном центре нет ни одной тест-системы для определения коронавируса методом полимеразной цепной реакции.
По его словам, сегодня помощник главного санврача Украины пообещал ему, что в течение двух суток Сумской лабораторный центр получит эти тест-системы. Он заказывал десять таких тест-систем. Сколько из них направят в область, информацией он не владеет. Одна тест-система, по его словам, рассчитана на 100 исследований, пишет sumy.today.
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