На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли три дома

Звонили местные жители, увидели дым на открытой территории. По вызову был направлен 32-й государственный пожарно-спасательный пост.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены остатки сухой растительности, а площадь, пройденная огнем, составляет 2 га, образовалась угроза дальнейшей переброски огня на расположенные рядом 3 жилых дома. Пожарным удалось локализовать возгорание в 20:09, в 21:12 - потратив на тушение 5 т воды, полностью ликвидировали.
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