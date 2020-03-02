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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52297

На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли три дома

22 марта в 19:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Орловка Ямпольского района.

Звонили местные жители, увидели дым на открытой территории. По вызову был направлен 32-й государственный пожарно-спасательный пост.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены остатки сухой растительности, а площадь, пройденная огнем, составляет 2 га, образовалась угроза дальнейшей переброски огня на расположенные рядом 3 жилых дома. Пожарным удалось локализовать возгорание в 20:09, в 21:12 - потратив на тушение 5 т воды, полностью ликвидировали.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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