На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли три дома 22 марта в 19:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Орловка Ямпольского района.

Звонили местные жители, увидели дым на открытой территории. По вызову был направлен 32-й государственный пожарно-спасательный пост. По прибытию было установлено, что огнем охвачены остатки сухой растительности, а площадь, пройденная огнем, составляет 2 га, образовалась угроза дальнейшей переброски огня на расположенные рядом 3 жилых дома. Пожарным удалось локализовать возгорание в 20:09, в 21:12 - потратив на тушение 5 т воды, полностью ликвидировали.