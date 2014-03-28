Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03375

На Сумщині поліція та екологи попереджають про відповідальність за збір і продаж черемші

Незважаючи на численні попередження щодо заборони збору та продажу об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги, громадяни порушують вимоги природоохоронного законодавства.

Згідно ст. 90 КУпАП знищення видів рослин, які занесені до Червоної Книги України (черемша, або цибуля ведмежа, шафран, майже всі види підсніжників білосніжних) тягне за собою штраф від 340 грн. до 510 грн. із конфіскацією незаконно добутого.
За незаконний збір об’єктів рослинного світу передбачене також і відшкодування збитків, за шкоду нанесену довкіллю.
За постановою Кабміну України № 1030 від 07.11.2012 за одну знищену червонокнижну рослину, зловмисник може сплатити відшкодування від 31-ї до 62-х гривень, в залежності від того з коренем чи без кореня її було зірвано.
За незаконний продаж «червонокнижних» видів рослин штраф складає від 1 700 грн. до 3 655 грн. із конфіскацією рослин.
Поліція та Сумська обласна організація Українського товариства охорони природи закликають громадськість проявляти свідомість, берегти природу, не зривати, не продавати та не купувати першоцвіти. Особливо це стосується черемші, яку з метою зміцнення імунітету громадяни активно вживають у їжу. Мало того, що збір цих рослин заборонений, так ще й зірвані кущики можуть продаватися «з землі» - в умовах повної антисанітарїі, з брудом та пилом. Та й до стану здоров’я самих продавців першоцвітів також можуть виникати цілком доречні запитання.
Відділ комунікації поліції Сумської області
 
Право Черемша

По тематике

На Сумщине поймали первых черемшатников
16.03.2020 16:10

На Сумщине поймали первых черемшатников

В течение выходных, во время проведения ежегодной природоохранной операции "Первоцвет", работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области установлены первые факты...

В Сумах штрафуют продавцов черемши
03.04.2019 09:43

В Сумах штрафуют продавцов черемши

В рамках операции «Первоцвет», которая продолжается на территории Сумской области, государственными инспекторами 2 апреля проведены мероприятия, направленные на борьбу с...

Под Сумами поймали сборщиков черемши
29.03.2017 17:52

Под Сумами поймали сборщиков черемши

Госэкоинспекция в Сумской области проводит мероприятия в рамках операции «Первоцвет-2017» с привлечением работников Национальной полиции, лесной охраны, представителей органов местной...

В Сумах экологи разоблачают продавцов черемши
28.03.2014 10:57

В Сумах экологи разоблачают продавцов черемши

Собирать и продавать запрещено законом, потому что растение - в Красной книге.... 3

Новости

Сумской исполком ввел новые ограничения по карантину
Вчера 15:30
Уже с понедельника сумчане поедут по-новому
Вчера 15:12
ВАКС назначил к рассмотрению дело сумского судьи
Сегодня 17:48
Пенсионерам Сумщины обещают дополнительные выплаты
Сегодня 17:30
На Сумщине полетят головы главврачей райбольниц
Сегодня 16:47
25 марта пройдет сессия Сумского областного совета
Сегодня 16:31
Угроза коронавируса: горожан, прибывших в Сумы после 5 марта, просят зарегистрироваться
Сегодня 16:26
Медики призывают сумчан ограничить визит в узкопрофильным врачам
Сегодня 16:16
На Сумщині поліція та екологи попереджають про відповідальність за збір і продаж черемші
Сегодня 16:03
На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли три дома
Сегодня 15:52
Лабораторный центр: на Сумщине тест-систем пока нет, подозрений на коронавирус – 7
Сегодня 15:41
На Сумщине пожарным удалось спасти авто и жилой дом
Сегодня 15:30
view counter

Статьи

5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.