На Сумщині поліція та екологи попереджають про відповідальність за збір і продаж черемші

Згідно ст. 90 КУпАП знищення видів рослин, які занесені до Червоної Книги України (черемша, або цибуля ведмежа, шафран, майже всі види підсніжників білосніжних) тягне за собою штраф від 340 грн. до 510 грн. із конфіска цією незаконно добутого.

За незаконний збір об’єктів рослинного світу передбачене також і відшкодування збитків, за шкоду нанесену довкіллю.

За постановою Кабміну України № 1030 від 07.11.2012 за одну знищену червонокнижну рослину, зловмисник може сплатити відшкодування від 31-ї до 62-х гривень, в залежності від того з коренем чи без кореня її було зірвано.

За незаконний продаж «червонокнижних» видів рослин штраф складає від 1 700 грн. до 3 655 грн. із конфіскацією рослин.

Поліція та Сумська обласна організація Українського товариства охорони природи закликають громадськість проявляти свідомість, берегти природу, не зривати, не продавати та не купувати першоцвіти. Особливо це стосується черемші, яку з метою зміцнення імунітету громадяни активно вживають у їжу. Мало того, що збір цих рослин заборонений, так ще й зірвані кущики можуть продаватися «з землі» - в умовах повної антисанітарїі, з брудом та пилом. Та й до стану здоров’я самих продавців першоцвітів також можуть виникати цілком доречні запитання.

Відділ комунікації поліції Сумської області