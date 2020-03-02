Медики призывают сумчан ограничить визит в узкопрофильным врачам Руководство КНС «Клиническая больница №5» просит пациентов на период действия карантина значительно ограничить посещение врачей узких специальностей и не подвергать опасности себя, членов своей семьи и других людей.

Напомним: срок карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ - с 17 марта по 3 апреля включительно. В случае необходимости неотложной консультации к горожанам обращаются с просьбой записываться дистанционно - через интернет, для предотвращения скопления возле регистратуры и недопущения возможного контакта с людьми с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ссылка для записи http://pb4.com.ua/.