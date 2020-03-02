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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16337

Медики призывают сумчан ограничить визит в узкопрофильным врачам

Руководство КНС «Клиническая больница №5» просит пациентов на период действия карантина значительно ограничить посещение врачей узких специальностей и не подвергать опасности себя, членов своей семьи и других людей.

Напомним: срок карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ - с 17 марта по 3 апреля включительно.

В случае необходимости неотложной консультации к горожанам обращаются с просьбой записываться дистанционно - через интернет, для предотвращения скопления возле регистратуры и недопущения возможного контакта с людьми с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ссылка для записи http://pb4.com.ua/.

Общество Больница № 5 Карантин

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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