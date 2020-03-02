Медики призывают сумчан ограничить визит в узкопрофильным врачам

Напомним: срок карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ - с 17 марта по 3 апреля включительно.
В случае необходимости неотложной консультации к горожанам обращаются с просьбой записываться дистанционно - через интернет, для предотвращения скопления возле регистратуры и недопущения возможного контакта с людьми с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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