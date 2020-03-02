Угроза коронавируса: горожан, прибывших в Сумы после 5 марта, просят зарегистрироваться

Горотдел здравоохранения просит граждан, которые в период с 5 марта текущего года прибыли
в г. Сумы из
- стран, в которых зарегистрированы случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19;
- других областей Украины, где были зарегистрированы подтвержденные случаи COVID-19 (Черновицкая, Житомирская, Днепропетровская, Киевская, Донецкая, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Тернопольская области, Черкасская, г. Киев и другие области, в которых обнаруживают новые случаи)
неотложно заполнить форму по ссылке.
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