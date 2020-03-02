Угроза коронавируса: горожан, прибывших в Сумы после 5 марта, просят зарегистрироваться А также сообщить о возвращении своих семейных врачей, терапевтов и педиатров или отдел здравоохранения Сумского городского совета (тел.787-000).

Горотдел здравоохранения просит граждан, которые в период с 5 марта текущего года прибыли в г. Сумы из - стран, в которых зарегистрированы случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19; - других областей Украины, где были зарегистрированы подтвержденные случаи COVID-19 (Черновицкая, Житомирская, Днепропетровская, Киевская, Донецкая, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Тернопольская области, Черкасская, г. Киев и другие области, в которых обнаруживают новые случаи) неотложно заполнить форму по ссылке.