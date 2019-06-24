25 марта пройдет сессия Сумского областного совета Глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение «О созыве тридцать четвертой сессии областного совета седьмого созыва».

Такая необходимость вызвана срочным решением вопросов финансового обеспечения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), увеличением финансирования отрасли здравоохранения.

Пленарное заседание тридцать четвёртой сессии состоится 25 марта 2020 в 10.00 в помещении административного здания областного совета.

На рассмотрение депутатов выносятся два вопроса:

- О внесении изменений в решение Сумского областного совета от 24.01.2020 «Об областном бюджете Сумской области на 2020 год».

- О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2019 и последующие 2020-2021 программные года.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений 25 марта 2020 в 9-00 часов будет проведено заседание постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества.