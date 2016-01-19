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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31241

На Сумщині система безоплатної правової допомоги надає правові послуги дистанційно

До завершення карантину система безоплатної правової допомоги призупиняє особистий прийом громадян та надання адресної правової допомоги. У цей період правові послуги надаватимуться дистанційно.

Тимчасова зміна режиму функціонування системи БПД пов’язана із загостренням в Україні ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції. Для запобігання поширенню COVID-19 до 3 квітня введено карантин з низкою обмежень.

«Дуже просимо людей залишатися вдома. Правову допомогу від держави кожна людина може отримати дистанційно. Для цього система БПД використовує усі доступні нам способи – офіційний вебсайт та сторінки у соцмережах, електронну пошту та телефонний зв’язок», – зазначив виконуючий обов’язки директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр БАРАНОВ.

За його словами, на час дії карантину призупинено особистий прийом громадян посадовими особами і працівниками Координаційного центру з надання правової допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання БВПД. Призупинено також надання адресної безоплатної первинної та вторинної правової допомоги працівниками місцевих центрів.

Безоплатна первинна та вторинна правова допомога надаватиметься із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з використанням скриньок для кореспонденції. Надати необхідні документи можна через спеціально обладнані скриньки для кореспонденції або електронні засоби зв’язку (адреси та електронні пошти місцевих центрів з надання БВПД можна дізнатися на офіційному сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/ ).

Щоб отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань:

- зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103

- поставте запитання у месенджер Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

- напишіть на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД – https://www.legalaid.gov.ua/ )

- прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid  та обговоріть її у нашому чаті – https://t.me/ualegalaidchat

- поставте запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД   https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

- скористайтеся правничою Вікіпедією WikiLegalAid - https://wiki.legalaid.gov.ua

Кожній людині варто пам’ятати, що карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги від держави. Система БПД працює у посиленому режимі, консультує громадян і допомагає вирішити правові питання.

 
 
 
Право Бесплатная вторичная правовая помощь

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