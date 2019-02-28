Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3092

Пенсионерам Сумщины обещают дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты для пенсионеров, получающих пенсию до 5 тыс. грн, начнутся с апреля.

Об этом во время онлайн-брифинга отметила Министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Также, по ее словам, с мая Правительство начнет индексацию трудовых пенсий на 11%, после которой гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Одновременно с мая будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 грн для 1,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет.

«И эту доплату, и индексацию пенсий Пенсионный фонд проводит автоматически, поэтому никуда и никому обращаться не нужно», - отметила Марина Лазебная.

Кроме того, она сообщила, что на сегодня Министерство разрабатывает проект «Помощь пожилому человеку», чтобы перевести максимально пенсионеров на банковские карты, что даст им возможность осуществлять оплаты за коммунальные услуги, покупки лекарств, пищи и т.п.

Министр подчеркнула, что и правительство, и министерство, и 40 тысяч социальных работников заботятся о том, чтобы в условиях карантина граждане получали необходимые социальные услуги.

Общество Пенсии

По тематике

На Сумщине пенсионные выплаты во время карантина обещают профинансировать вовремя
18.03.2020 09:01

На Сумщине пенсионные выплаты во время карантина обещают профинансировать вовремя

Органы Пенсионного фонда Сумщины на время карантина не прекращают работу. В то же время, учитывая то, что по данным Минздрава...

Более 173 тысяч пенсионеров Сумщины получат повышенные пенсии с 1 декабря
27.11.2019 11:04

Более 173 тысяч пенсионеров Сумщины получат повышенные пенсии с 1 декабря

Увеличение пенсий с 1 декабря получат более 173 тыс. (52%) пенсионеров области....

01.07.2019 17:25

На Сумщине повысили пенсии

Отдельным категориям граждан Сумщины получат повышенные пенсии....

04.04.2019 08:57

На Сумщине работающие пенсионеры получат повышенные выплаты

С 1 апреля органами Пенсионного фонда во второй раз проведен автоматический пересчет пенсий для лиц, которые после назначения или предыдущего...

28.02.2019 08:45

180 тысяч пенсионеров Сумщины уже зарегистрированы на веб-портале Пенсионного фонда

Новый современный сервис Пенсионного фонда Украины дает возможность просматривать все изменения, которые произошли в пересчете выплат для каждого человека персонально....

Новости

Сумской исполком ввел новые ограничения по карантину
Вчера 15:30
Уже с понедельника сумчане поедут по-новому
Вчера 15:12
ВАКС назначил к рассмотрению дело сумского судьи
Сегодня 17:48
Пенсионерам Сумщины обещают дополнительные выплаты
Сегодня 17:30
На Сумщине полетят головы главврачей райбольниц
Сегодня 16:47
25 марта пройдет сессия Сумского областного совета
Сегодня 16:31
Угроза коронавируса: горожан, прибывших в Сумы после 5 марта, просят зарегистрироваться
Сегодня 16:26
Медики призывают сумчан ограничить визит в узкопрофильным врачам
Сегодня 16:16
На Сумщині поліція та екологи попереджають про відповідальність за збір і продаж черемші
Сегодня 16:03
На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли три дома
Сегодня 15:52
Лабораторный центр: на Сумщине тест-систем пока нет, подозрений на коронавирус – 7
Сегодня 15:41
На Сумщине пожарным удалось спасти авто и жилой дом
Сегодня 15:30
view counter

Статьи

5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.