Пенсионерам Сумщины обещают дополнительные выплаты

Об этом во время онлайн-брифинга отметила Министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Также, по ее словам, с мая Правительство начнет индексацию трудовых пенсий на 11%, после которой гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Одновременно с мая будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 грн для 1,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет.
«И эту доплату, и индексацию пенсий Пенсионный фонд проводит автоматически, поэтому никуда и никому обращаться не нужно», - отметила Марина Лазебная.
Кроме того, она сообщила, что на сегодня Министерство разрабатывает проект «Помощь пожилому человеку», чтобы перевести максимально пенсионеров на банковские карты, что даст им возможность осуществлять оплаты за коммунальные услуги, покупки лекарств, пищи и т.п.
Министр подчеркнула, что и правительство, и министерство, и 40 тысяч социальных работников заботятся о том, чтобы в условиях карантина граждане получали необходимые социальные услуги.
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