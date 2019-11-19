ВАКС назначил к рассмотрению дело сумского судьи

Такое решение 18 марта принял Высший антикоррупционный суд, сообщает «Слово и Дело».
Суд назначил на 26 марта судебное заседание.
Как известно, 14 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам Национального антикоррупционного суда направила в суд обвинительный акт в отношении Шершака. По данным следствия, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности. 7 ноября 2019 года его разоблачили «на горячем» и на следующий день сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. 28 декабря 2019 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления.
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