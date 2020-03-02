В Сумах еще одно подозрение на коронавирус

То есть, в областном центре сейчас 6 подозрений, а всего в области - 8 (кроме 6 в областном центре, одна в Бурыни и одна у жителя Великописаревского района, который находится в Ахтырской ЦРБ).
Напомним: по данным Владимира Збаражского, тест-систем в области до сих пор нет, их обещают предоставить в течение двух суток. Что касается экспресс-тестов, то больницы, в которых быстрый тест показал положительный результат (достоверность которого по словам Владимира Збаражского, 50 на 50,), обязаны сообщать об этом областной лабораторный центр. По состоянию на 16.00 такой информации в лабораторный центр не поступало, пишет sumy.today.
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